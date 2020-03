Πολιτική

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1 για τις άδειες ειδικού σκοπού και τα μέτρα για τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Υπ. Εσωτερικών τόνισε ότι πρέπει η κοινωνία και ο κρατικός μηχανισμός να μείνουν “όρθιοι”, ενώ αναφέρθηκε και στην κατάσταση στην "αγορά".