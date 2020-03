Κόσμος

Κορονοϊός: αναβολή στην επίσκεψη της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα

Κατόπιν συμφωνίας με τον Μητσοτάκη η αναβολή της επίσκεψης. Τι έγραψε σε ανάρτηση της στο Twitter.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε απόψε ότι λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται στην Ευρώπη με την επιδημία του Covid-19 και κατόπιν συμφωνίας με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη αποφάσισε να αναβάλει την επίσκεψη που επρόκειτο να πραγματοποιήσει αύριο στην Αθήνα.

"Θα επικεντρωθώ στο ξεκίνημα του συντονισμού των ενεργειών της ΕΕ που ανακοινώθηκαν χθες" για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού, πρόσθεσε στην ανάρτησή της στο Twitter.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, «Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ενημέρωσε ότι αναβάλει την αυριανή επίσκεψη της στην Αθήνα προκειμένου να προωθήσει ταχύτερα τις χθεσινές αποφάσεις της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η επίσκεψη της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson, θα πραγματοποιηθεί κανονικά».