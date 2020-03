Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: γιατί δεν έλαβαν όλοι το μήνυμα από το “112”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έλαβαν το μήνυμα για να μπορούν πλέον να ενημερώνονται από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης «112».

Η πρώτη ειδοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης «112», για τον κορονοϊό, εστάλη χτες το βράδυ αμέσως μετά το διάγγελμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εκτός των άλλων ανακοίνωσε ότι πλέον η διαχείριση της μεγάλης κρίσης που έχει ξεσπάσει και στη χώρα μας λόγω της μεγάλης διάδοσης του ιού, ανατέθηκε στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που θα έχει την συνολική ευθύνη για κοινοποίηση των απαραίτητων οδηγιών στον πληθυσμό και τον συντονισμό όλων των υπηρεσιών και φορέων και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε φάση.

Η ειδοποίηση αυτή από το 112 ήταν και η πρώτη επίσημη γενική ενεργοποίηση του μετά την ολοκληρωμένη λειτουργία του από την 1-1-2020, (υπήρξε άλλη μία περιορισμένη χρησιμοποίηση του το καλοκαίρι σε περιοχές με «κόκκινο συναγερμό» λόγω πυρκαγιών) και προκάλεσε διάφορα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφενός γιατί συνοδευόταν από έναν ήχο σαν συναγερμό και αφετέρου γιατί δεν έφτασε σε όλα τα κινητά τηλέφωνα.

Πηγές ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, ανέφεραν ότι η ειδοποίηση ελήφθη από ένα συντριπτικό ποσοστό των πολιτών, που αγγίζει το 83%, ωστόσο πράγματι ένα ποσοστό δεν έλαβε το μήνυμα.

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, έχουν αρχίσει ήδη την κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων που δεν έλαβαν την ειδοποίηση, ώστε να διασφαλίσουν ότι την επόμενη φορά δεν θα υπάρξει κανείς που να μην ενημερωθεί, καθώς είναι πολύ πιθανόν να ακολουθήσουν κι άλλα μηνύματα.

Ωστόσο, αρμόδιοι παράγοντες της ΓΓΠΠ τόνισαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι όσοι δεν πήραν το μήνυμα, ανεξάρτητα από τις ενέργειες που γίνονται από τις υπηρεσίες, καλό θα ήταν να κάνουν κάποιες ενέργειες, που πιθανόν να μην έχουν γίνει από όλους τους πολίτες, ώστε να λαμβάνουν πλέον όλες τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, είτε στο κινητό, είτε στο σταθερό τηλέφωνο, με γραπτό ή φωνητικό μήνυμα, κάτι που εξασφαλίζει την ενημέρωση και όλων των ανθρώπων με ειδικά προβλήματα και αναπηρίες.

Σημειώνεται ότι η χθεσινή ειδοποίηση ελήφθη κατά κύριο λόγο από όσους έχουν τα λεγόμενα «έξυπνα κινητά», τα οποία διαθέτουν το απαραίτητο λογισμικό με την μέθοδο CBS, δηλαδή μέσω κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Για να διασφαλιστεί όμως και σε αυτά τα τηλέφωνα η λήψη των ειδοποιήσεων πρέπει να κατεβάσουν ένα πρόγραμμα.

Όσοι δεν έχουν τέτοια τηλέφωνα πρέπει να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα του 112 ώστε να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις με SMS, ή με φωνητικά μηνύματα σε κινητά και σταθερά, όπως προαναφέραμε.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ και στην πλατφόρμα του 112 και να ακολουθήσουν τις οδηγίες για κάθε περίπτωση.

Οι οδηγίες αφορούν πρώτον τους κατόχους «έξυπνων κινητών», οι οποίοι πρέπει να κάνουν κάποιες ρυθμίσεις πατώντας την ένδειξη που αναφέρει «ορισμένες ρυθμίσεις», η οποία τους βγάζει στην επόμενη σελίδα, όπου υπάρχουν όλοι οι τύποι των κινητών και τους καθοδηγεί λεπτομερώς.

Όσοι δεν έχουν «έξυπνα κινητά», πηγαίνουν στην ένδειξη «εγγραφή» της πλατφόρμας και συμπληρώνουν τα στοιχεία και τον τρόπο που επιθυμούν να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η χτεσινή ειδοποίηση για τον κορονοϊό περιείχε γενικές οδηγίες προφύλαξης και μέτρων στα ελληνικά και αγγλικά. Συγκεκριμένα ανέφερε, «Οδηγίες για κορονοϊό, ευπαθείς ομάδες: Μείνετε σπίτι όσο γίνεται περισσότερο. Γενικός πληθυσμός: Μείνετε σπίτι με το παραμικρό σύμπτωμα ίωσης. Αν έχετε συμπτώματα, μιλήστε με γιατρό πριν πάτε νοσοκομείο. Τηρείτε κανόνες υγιεινής. Μην βάζετε εσάς και τους άλλους σε κίνδυνο».