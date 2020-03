Αθλητικά

Ο κορονοϊός έβαλε… λουκέτο και στην Basket league

Τι αναφέρει στην ανακοίνωση του ο ΕΣΑΚΕ ενόψει της 21ης αγωνιστικής.

Το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε να αναβάλει την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος μπάσκετ.

Με επιστολή στο Υπουργείου Πολιτισμού, που κοινοποιήθηκε στα μέλη του Δ.Σ του ΕΣΑΚΕ, στην ΕΟΚ, στην ΚΕΔ, τον ΠΣΑΚ και τον ΣΕΠΚ, ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος ενημέρωσε πως η 21η αγωνιστική της Basket League αναβάλλεται για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας που ελήφθη ομόφωνα σήμερα, η διεξαγωγή των οι αγώνων της 21ης αγωνιστικής της EΚΟ BASKET LEAGUE 2019-2020 που είχαν ορισθεί για την 14 και την 15 Μαρτίου 2020 αναβάλλεται για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις όσον αφορά το θέμα της εξάπλωσης του κορονοιού και θα συνεδριάσει για να λάβει απόφαση για τη συνέχεια του Πρωταθλήματος.