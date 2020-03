Οικονομία

Κορονοϊός: Νέα έκτακτα μέτρα - Σε ποιους χώρους μπαίνει “λουκέτο” για εβδομάδες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εντείνονται τα μέτρα αποφυγής συνθροίσεων σε κλειστούς χώρους. Ποιες επιχειρήσεις "κατεβάζουν ρολά" για δύο εβδομάδες.

Μετά την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας, σε τουλάχιστον 117, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, λαμβάνονται πρόσθετα περιοριστικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού.

Όπως ανακοίνωσε ο Σωτήρης Τσιόρδας κλείνουν από την Παρασκεύη και για δύο εβδομάδες: τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, τα γυμναστήρια, τα κέντρα διασκέδασης και άλλοι χώροι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ιδιωτικών και δημοσίων.

Από τα μέτρα προστασίας εξαιρούνται, προς ώρας, χώροι μαζικής εστίασης όπως καφετέριες, εστιατόρια και μπαρ.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, ανοικτοί θα παραμείνουν αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία, με ορισμένους περιορισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν κλείσει για δύο εβδομάδες όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων, ενώ στο πλαίσιο των νέων μέτρων "ρολά κατεβάζουν" για δύο εβδομάδες και όλοι οι παιδότοποι.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπ. Υγείας για τον κορονοϊό, θα υπάρξει τις επόμενες ώρες απόφαση και για την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, όπως είχε προεξοφληθεί απο νωρίς το πρωί.

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν 10 "ορφανά" κρούσματα που προβληματίζουν τους ειδικούς, 15 δείγματα για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Ευχάριστη είδηση της ημέρας ειναι το εξιτήριο που δόθηκε στην "ασθενή μηδέν" και το γιός της, που νοσηλεύονταν στο ΑΧΕΠΑ.

.