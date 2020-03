Κοινωνία

Κορονοϊός: Μέτρα και στην ΕΛ.ΑΣ. για διαβατήρια και ταυτότητες

Τι πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να βγάλουν καινούργια ταυτότητα ή διαβατήριο. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Με προκαθορισμένο ραντεβού κατόπιν επικοινωνίας, θα εκδίδονται οι ταυτότητες και διαβατήρια από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς και αυτή εναρμονίζεται με τα αυστηρά μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης του κορονοϊού.



Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, οι πολίτες που επιθυμούν να προβούν στην έκδοση δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνούν με την αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να καθοριστεί συγκεκριμένη ώρα προσέλευσης για την εξυπηρέτησή τους.



Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη και την προστασία από τον κορονοϊό, με σκοπό την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού μεγάλου αριθμού ατόμων σε κλειστούς χώρους, για την προστασία πολιτών και αστυνομικών.



Σημειώνεται ότι, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) είναι δυνατή η αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας των αρμόδιων Υπηρεσιών Ασφάλειας για την έκδοση ταυτοτήτων ενώ στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων (www.passport.gov.gr) των αντίστοιχων Γραφείων Διαβατηρίων.