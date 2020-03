Κοινωνία

Κορονοϊός: Συλλήψεις για παραβίαση των μέτρων προστασίας

Σειρά ελέγχων της Αστυνομίας για καταστηματάρχες που δεν πειθάρχησαν στο πλαίσιοο των έκτακτων απαγορεύσεων.

Σε πέντε συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων που άνοιξαν και λειτουργούσαν κανονικά παρά την απαγόρευση προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ..

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται κατά βάση για κομμωτήρια και καταστήματα περιποίησης νυχιών ενώ μέσα στη λίστα υπάρχει ένα γυμναστήριο και ένα κλαμπ, τα οποία χθες το βράδυ ήταν ανοιχτά παρά τη δημοσιοποίηση της απαγόρευσης.

Οι περιοχές στις οποίες έγινα οι συλλήψεις από την αστυνομία είναι η Καλλιθέα, τα Πατήσια και το Παλαιό Φάληρο οπού οι αστυνομικοί συνέλαβαν και οδήγησαν στο αυτόφωρο τους προσωρινά υπεύθυνους ή τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα το βράδυ της Παρασκευής οι αστυνομικοί εντόπισαν γυμναστήριο στη Νέα Σμύρνη που ήταν ανοιχτό και μέσα υπήρχε κόσμος που έκανε γυμναστική ενώ στην Κυψέλη ένα μπαρ όπου ιδιοκτήτης φέρεται να είναι ένας αλλοδαπός ήταν ανοιχτό με τους θαμώνες μέσα στο κατάστημα.

Την ίδια ώρα, έχουν κληθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση από τη Διεύθυνση Αθηνών όλοι οι διαχειριστές των αστυνομικών τμημάτων της Αθήνας για να παραλάβουν γάντια, καθαριστικά και είδη υγιεινής τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των περιπολιών τους.