Κορονοϊός: “τέλος” σε παζάρια, πανηγύρια και Αγορές Καταναλωτών

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρεται σε απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. Από πότε ισχύει η απαγόρευση.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσαν την αναστολή λειτουργίας:

Των Αγορών των Καταναλωτών (άρθρο 37/ Ν. 4497/2017)

Των Εμποροπανηγύρεων, των Κυριακάτικων αγορών, των Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών αγορών, λοιπών οργανωμένων αγορών (άρθρο 38/ Ν. 4497/2017)

Ενδεικτικά η απόφαση αφορά αγορές όπως του Σχιστού και του Ελαιώνα.

Επιπρόσθετα:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 Ν. 4497/2017 (αναλογία διατιθέμενων προϊόντων ανά είδος) αναστέλλεται.

Σημειώνεται ότι η αναστολή λειτουργίας ισχύει από σήμερα (14.03.2020).