Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μόνο τα έκτακτα περιστατικά στα οδοντιατρεία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συμμορφώνονται στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και οι οδοντίατροι. Η ανακοίνωση με τις οδηγίες.

Μόνο τα έκτακτα περιστατικά θα δέχονται οι οδοντίατροι όλης της χώρας στα οδοντιατρεία τους, προκειμένου να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις των ασθενών και να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία απέστειλε σύσταση σε όλα τα μέλη της να δέχονται στα οδοντιατρεία μόνο τους ασθενείς που πρέπει οπωσδήποτε να εξεταστούν ή να συνεχίσουν τις θεραπείες τους προκειμένου να μην προκληθεί βλάβη στην υγεία τους, λαμβάνοντας παράλληλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Σύμφωνα με την ΕΟΟ, οι οδοντίατροι πρέπει να λαμβάνουν από το τηλέφωνο λεπτομερές ιστορικό των ασθενών για πρόσφατα ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να ρωτούν αν ο ίδιος ο ασθενής ή κάποιος από το στενό περιβάλλον του εμφανίζει βήχα, πυρετό, δύσπνοια, διάρροια ή καταβολή δυνάμεων.

Η ΕΟΟ ενημερώνει τους ασθενείς ότι όλες οι μη επείγουσες θεραπείες συνιστάται να προγραμματιστούν εκ νέου. Τους συνιστά βέβαια ότι όταν αισθανθούν πόνο, οίδημα (πρήξιμο) στην περιοχή του στόματος να επικοινωνήσουν άμεσα με τον οδοντίατρό τους, ώστε να τους συμβουλέψει τηλεφωνικά και να αξιολογήσει το επείγον ή όχι του περιστατικού.

Η σύσταση της ΕΟΟ προς τους οδοντιάτρους όλης της χώρας αναφέρει ακόμη:

-Αυστηρή εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς των λοιμώξεων, με επιμελή καθαρισμό και απολύμανση των επιφανειών εργασίας και των χώρων με κατάλληλα διαλύματα.

-Ενίσχυση των παγίων μέτρων ατομικής υγιεινής οδοντιάτρων και ασθενών (πχ διάθεση αλκοολούχων διαλυμάτων στο χώρο αναμονής).

-Ταυτόχρονη χρήση προστατευτικών γυαλιών ή προσωπίδας, με χειρουργική μάσκα και καλυπτικό κεφαλής, μακρυμάνικη αδιαβροχοποιημένη ποδιά, γάντια μιας χρήσης από το οδοντιατρικό και το βοηθητικό προσωπικό.

-Συχνός αερισμός του χώρου.

-Εξορθολογισμός χρονικής διάρκειας ραντεβού, ώστε να επαρκεί ο χρόνος για τα πρόσθετα μέτρα και να αποφεύγεται ο συνωστισμός των ασθενών στους χώρους αναμονής.

-Περιορισμός πράξεων που παράγουν αερόλυμα.

-Αυστηρή διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων.

Η ΕΟΟ επισημαίνει στα μέλη ότι οι οδηγίες θα επικαιροποιούνται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις οδηγίες του ΕΟΔ.