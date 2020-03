Πολιτική

Μηταράκης: Ξεκίνησαν οι μεταφορες μεταναστών από τα νησιά σε κλειστά κέντρα

Μέσα στην εβδομάδα θα μετακινηθούν από τα νησια όσοι έφθασαν απο την 1η Μαρτίου, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης.

Την ανάγκη να αντικατασταθούν οι ανοιχτές δομές με κλειστά και ελεγχόμενα κέντρα για λόγους δημόσιας ασφάλειας, τάξης και υγείας εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης.



«Αυτοί που έφθασαν, τις τελευταίες 15 ημέρες, κρατήθηκαν ξεχωριστά» τόνισε ο κ. Μηταράκης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και συμπλήρωσε πως «σήμερα, ξεκινάμε τις μετακινήσεις από τα νησιά όσων ήρθαν από την 1η Μαρτίου σε κλειστές δομές στις Σέρρες και στη Μαλακάσα. Ξεκινάμε με 450 άτομα που φεύγουν από τη Λέσβο. Ήδη, το καράβι πρέπει να έχει αναχωρήσει από το λιμάνι. Μέσα στην εβδομάδα θα μεταφερθούν και οι υπόλοιποι».

Εν συνεχεία, ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι «στις ανοιχτές δομές επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες, για αυτό και θέλαμε, ως Κυβέρνηση, να τις έχουμε ήδη κλείσει. Έχουμε ζητήσει και θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη υγείας τις δομές Σερρών και Μαλακάσας, για τους νεοαφιχθέντες. Στα νησιά, υπάρχει υγειονομική και νοσοκομεία αναφοράς».

Για τα κλειστά κέντρα, ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή, δε συνεχίζονται οι εργασίες. Έχει ζητήσει ο Πρωθυπουργός από τους Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη να μας προτείνουν τον ακριβή τρόπο που θεωρούν οι τοπικές κοινωνίες ότι ανταποκρίνεται στις δικές τους απαιτήσεις. Από αρχές Φεβρουαρίου, θέλαμε να έχουμε θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε 2 κινδύνους που είχαμε προβλέψει. Την ένταση στη Συρία και τον κίνδυνο του κορωνοϊού».

Για την φύλαξη των συνόρων, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επεσήμανε ότι «η αντίδραση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ήταν εντυπωσιακή. Ενισχύουμε διαρκώς την οχύρωση του Έβρου και την παρουσία δυνάμεων, πλέον έχουν έρθει και οι δυνάμεις της Frontex».

Για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι «η Ευρώπη, πλέον, είναι πολύ πιο αποφασισμένη σε τρία σημεία. Πρώτον, η ασφάλεια των συνόρων. Δεύτερον, η υποχρεωτική συνεισφορά στο σύνολο των μεταναστευτικών βαρών. Τρίτον, η ανάγκη των επιστροφών όχι μόνο μέσω Τουρκίας και Κοινής Δήλωσης, αλλά και την δημιουργία διαδρόμων επιστροφών σε τρίτες χώρες, θέτοντας ως προαπαιτούμενο την αποδοχή των υπηκόων τους. Παράλληλα, έχουμε ζητήσει έκτακτη στήριξη από την ΕΕ για την επιστροφή όσων μπήκαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες, η οποία και ενεκρίθη σε υπηρεσιακό επίπεδο.».

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί ότι οι επιστροφές θα γίνονται μόνο από τα νησιά. Δεν μπορεί να δεχθεί ότι τα νησιά μας θα γίνουν αποθήκες ψυχών για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης», κατέληξε χαρακτηριστικά.