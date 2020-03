Πολιτική

Παραλήρημα Ακσόι: Ναζιστικές οι πρακτικές της Ελλάδας στους πρόσφυγες

Νέες προκλητικές δηλώσεις από την Άγκυρα. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ στρέφει τα πυρά του κατά του Νίκου Δένδια. Αυστηρή απάντηση από το ελληνικό ΥΠΕΞ.

«Οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια αποτελούν τρανή απόδειξη για την ασυνεπή, παράνομη και απάνθρωπη πολιτική που ακολουθεί αυτή η χώρα. Η Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει τους μετανάστες που έρχονται στα σύνορά της, ως εχθρούς, χρησιμοποιεί χημικά, εναντίον τους χωρίς να ξεχωρίζει γυναίκες και παιδιά, θυμίζοντας τις ναζιστικές πρακτικές, και τους στέλνει στη χώρα μας. Με αυτές τις πρακτικές, η Ελλάδα δεν προστατεύει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχυρίζεται, αντίθετα, υπονομεύει όλες τις αρχές και τις αξίες στις οποίες στηρίζεται η ΕΕ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών,Χαμί Ακσόι.



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «Με αυτές τις πρακτικές, η Ελλάδα παραβιάζει όλες τις συμβάσεις όπως την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Σύμβαση για το Νομικό Καθεστώς των Προσφύγων, τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, αγνοώντας συγχρόνως το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Οι βασικές αρχές για την προστασία των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο δεν πρέπει να διαμορφώνονται σύμφωνα με τις καθημερινές ανάγκες της γειτονικής μας χώρας. Αυτό που συνέβη στον Έβρο δεν έχει καμία σχέση με τον ανθρωπισμό και τη γειτνίαση».



Επίσης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «Επιπλέον, ο Υπουργός κ. Δένδιας φαίνεται να έχει ξεχάσει εντελώς τις ενέργειες και τη ρητορική της Ελλάδας όταν η Βόρεια Μακεδονία έκλεισε τα δικά της σύνορά στους μετανάστες πριν από τέσσερα χρόνια.Η Ελλάδα μη ικανή να προσεγγίσει τα προβλήματα από την ανθρωπιστική πλευρά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την ΕΕ και τους παράτυπους μετανάστες ως εργαλεία για τα βραχυπρόθεσμα πολιτικά της συμφέροντα και αυτή είναι η κύρια πηγή προβλημάτων στην περιοχή μας. Ο υπουργός κ. Δένδιας βρίσκεται σε λάθος δρόμο σχετικά με τη Λιβύη. Το μνημόνιο κατανόησης που έχουμε συνάψει με τη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης είναι προς το συμφέρον ολόκληρου του λαού της Λιβύης, όχι μόνο ενός μέρος αυτού. Εάν η Ελλάδα έχει πρόβλημα, θα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι και να συζητήσει με εμάς και τη νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης αντί να μιλά πίσω από την πλάτη μας».

ΥΠΕΞ: Συνιστούμε στην Τουρκία αυτεπίγνωση

Σε αυστηρό ύφος ήταν η απάντηση του του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρου Γεννηματά σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη δήλωση του Εκπροσώπου του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.



Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξανδρου Γεννηματά:



«Η χώρα που για πρώτη φορά στην Ιστορία χρησιμοποίησε μετανάστες ως πολιορκητικό κριό εναντίον άλλων χωρών, δεν δικαιούται να ομιλεί για δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλωστε, είναι γνωστές οι επιδόσεις της Τουρκίας στους συγκεκριμένους τομείς. Επιπλέον, είναι απολύτως απαράδεκτη η επιλογή της να επιδεικνύει, επανειλημμένως μάλιστα, ασέβεια στα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Μας έχει συνηθίσει σε κυνικές παραβατικές συμπεριφορές κάθε κανόνα δικαίου, είτε αφορούν κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία ή σχέσεις καλής γειτονίας στον άμεσο περίγυρο και την ευρύτερη περιοχή. Στοιχεία που άλλωστε καταγράφονται κάθε χρόνο σε εκθέσεις της ΕΕ και διεθνών οργανισμών, μεταξύ άλλων. Τα κροκοδείλια δάκρυα ουδένα πείθουν.

Της συστήνουμε αυτεπίγνωση.»