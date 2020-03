Κοινωνία

Αστυνομικοί έσωσαν οδηγό που έπεσε με το ταξί στο λιμάνι του Πειραιά (εικόνες)

Δίχως δεύτερη σκέψη, οι άνδρες της Ομάδας ΔΙΑΣ έπεσαν στα παγωμένα νερά και έσωσαν τον αυτοκινητιστή.

Από βέβαιο θάνατο έσωσαν οδηγό ταξί αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που έπεσαν στην θάλασσα, στο λιμάνι του Πειραιά, όπου είχε καταλήξει το όχημα, εγκλωβίζοντας μέσα σε τον αυτοκινητιστή

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά αναφέρει «Σήμερα Σάββατο 14-03-2020 και περί ώρα 12:35 οι συναδελφοί μας, ο Υπαρχιφύλακας κ. Λεωντακιανάκος Ιωάννης και ο Αστυφύλακας Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος, που υπηρετούν στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Πειραιά Β΄Αλλαγή, με αυταπάρνηση, αυτοθυσία και επαγγελματισμό τηρώντας τον όρκο τους για την προστασία των πολιτών, αψηφώντας τον όποιο κίνδυνο, για την σωματική τους ακεραιότητα αλλά και για την ίδια τους τη ζωή, χωρίς δεύτερη σκέψη βούτηξαν στα παγωμένα νερά στο λιμάνι του Πειραιά στην Πύλη Ε7 και απεγκλώβισαν - διέσωσαν άντρα ο οποίος πριν λίγο έπεσε με το αυτοκίνητο (ταξί) στη θάλασσα.

Τις δύσκολες ημέρες που ζούμε με τον κίνδυνο της διάδοσης και εξάπλωσης του φονικού ιού στη χώρα μας, κάποιοι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μείνουν σπίτι με τις οικογένειές τους και έχουν ταχθεί να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία του πολίτη που υπηρετούμε.

Είμαστε υπερήφανοι για το αξιόμαχο των συναδέλφων μας και το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι Συγχαρητήρια. Το ίδιο επιβάλλεται να πράξει κι η Πολιτεία.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ!!!».