Life

Κορονοϊός: αλλαγές και περισσότερη ενημέρωση στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως διαμορφώνεται η καθημερινή ροή μεταδόσεων του σταθμού, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων αναφορικά με την φονική επιδημία.

Ο ΑΝΤ1, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό του, αναπροσαρμόζει το πρόγραμμά του, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και ψυχραιμία στις νέες συνθήκες που όλοι καλούμαστε να διαχειριστούμε για πρώτη φορά.

Από αύριο, Δευτέρα, ο ANT1 προχωρά σε αλλαγές στην καθημερινή του ροή καθώς θεωρεί ύψιστη υποχρέωσή του να κινηθεί με πυξίδα την επιτακτική ανάγκη των πολιτών για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, αλλά και γιατί κύριο μέλημά του ήταν και είναι η προστασία, με οποιοδήποτε κόστος, της υγείας των εργαζομένων του.

Πιστεύοντας ότι τώρα είναι η στιγμή που η τηλεόραση οφείλει να χρησιμοποιήσει σωστά τη δύναμή της και να σταθεί με αυταπάρνηση κοντά στην Κοινωνία, ο ΑΝΤ1 δίνει πιο έντονο ενημερωτικό χαρακτήρα στο πρόγραμμά του, εντάσσοντας σε αυτό έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές και αυξάνοντας τη διάρκεια του κεντρικού του δελτίου ειδήσεων. Επίσης, ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών αναστέλλει, για όσο διάστημα χρειαστεί, την παραγωγή των ψυχαγωγικών του εκπομπών και σειρών.

Σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ και σίγουρα μέσα από αυτή θα βγούμε ΟΛΟΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ.

Το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 διαμορφώνεται ως εξής:

Από τις 06:00 έως τις 10:00, το «Καλημέρα Ελλάδα» θα είναι κοντά στις εξελίξεις, λεπτό προς λεπτό, μέσα από ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις.

Από τις 10:00 έως τις 13:00 , «Πρωινή Ενημέρωση». Όλες οι εξελίξεις της ημέρας.

, Όλες οι εξελίξεις της ημέρας. Στις 13:00 το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων θα καταγράφει και θα παρουσιάζει όλα τα γεγονότα της επικαιρότητας.

θα καταγράφει και θα παρουσιάζει όλα τα γεγονότα της επικαιρότητας. Στις 14:00 , θα προβάλλεται ελληνική σειρά σε επανάληψη

Στις 15:00, θα είναι στον τηλεοπτικό αέρα, σε επανάληψη , το « Rouk Zouk » .

θα είναι στον τηλεοπτικό αέρα, σε , το . Στις 16:00 , σε επανάληψη η σειρά «Εγκλήματα»

, Στις 17:15 , σε επανάληψη , το « Still Sranding » .

, , το . Στις 18:30 , σε επανάληψη η σειρά, «Κωνσταντίνου & Ελένης».

, Στις 19:30, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου και με μεγαλύτερη διάρκεια θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

Στις 21:15 , από Δευτέρα έως και Πέμπτη , θα προβάλλεται σε επανάληψη η σειρά « Πέτα τη φριτέζα », ενώ την Παρασκευή την ίδια ώρα , επίσης σε επανάληψη , ο νέος κύκλος της σειράς «Το Καφέ της Χαράς» .

, , θα προβάλλεται η σειρά « », ενώ , επίσης , ο της σειράς . Στις 22:15, θα προβάλλεται σε επανάληψη η σειρά «Άγριες Μέλισσες», με διπλό επεισόδιο.

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου και την Τρίτη 17 Μαρτίου, οι προγραμματισμένες εκπομπές «Ενώπιος Ενωπίω» και «Special Report» θα μεταδοθούν κανονικά.

Δεν θα μεταδοθεί το «The 2night show» στις 18 και 19 Μαρτίου.