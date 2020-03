Κοινωνία

ΤΡΑΙΝΟΣΕ : Προσωρινή αναστολή επιλεγμένων δρομολογίων

Στο πλαίσιο περιορισμού άσκοπων μετακινήσεων και αποφυγής συνωστισμού...

Την προσωρινή αναστολή μέχρι νεοτέρας ορισμένων δρομολογίων στο πλαίσιο περιορισμού άσκοπων μετακινήσεων και αποφυγής συνωστισμού, ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.

Ειδικότερα, από αύριο, Δευτέρα (16/03), η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ αναστέλλει προσωρινά - και μέχρι νεοτέρας- την κυκλοφορία επιλεγμένων δρομολογίων, ως ακολούθως:

Λεωφορειακές Γραμμές Λάρισας - Βόλου - Λάρισας

Όλα τα δρομολόγια στη γραμμή Κατάκολο - Ολυμπία - Κατάκολο

Από την Τρίτη (17/03) αναστέλλονται προσωρινά και μέχρι νεοτέρας:

Οι πρώτες πρωινές αμαξοστοιχίες (50/51) Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Οι αμαξοστοιχίες 1577 & 2571 (αναχώρηση από Βόλο 13:40 & 17:40 αντίστοιχα) και οι αμαξοστοιχίες 1578 & 2572 (αναχώρηση από Λάρισα 14:45 & 18:45 αντίστοιχα)

"Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, εάν και όπου κριθεί απαραίτητο" επισημαίνεται σε ανακοίνωση της εταιρίας.