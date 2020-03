Τεχνολογία - Επιστήμη

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης στον ΑΝΤ1: Είμαστε όλοι δυνητικά φορείς του κορονοϊού (βίντεο)

«Ζούμε ιστορικές στιγμές», τόνισε ο καθηγητής του ΜΙΤ, κάνοντας λόγο για «ιστορικές στιγμές». «Από την υπομονή μας εξαρτάται η ζωή πολλών συνανθρώπων μας», τόνισε.