Ισπανία: ο βασιλιάς Φελίπε αποποιήθηκε την κληρονομιά του Χουάν Κάρλος

Ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε 4ος αποποιήθηκε την κληρονομιά του πατέρα του και τέως βασιλιά Χουάν Κάρλος και του αφαίρεσε την ετήσια επιχορήγηση, ανακοίνωσε το βράδυ το παλάτι, ενώ υπάρχουν υποψίες για σκάνδαλο διαφθοράς.

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από πρόσφατες αποκαλύψεις του διεθνούς Τύπου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Tribune de Geneve, ο Χουάν Κάρλος έλαβε, το 2008, 100 εκατομμύρια δολάρια εκ μέρους του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Αμπντάλα στον λογαριασμό παναμαϊκού ιδρύματος ατην Ελβετία. Η Daily Telegraph έγραψε στην συνέχεια ότι ο βασιλιάς Φελίπε ήταν δικαιούχος σε αυτό το ίδρυμα.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα από το παλάτι, ο βασιλιάς της Ισπανίας δηλώνει ότι τον περασμένο Απρίλιο αποποιήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη οποιοδήποτε όφελος ή συμμετοχή σε αυτήν την οντότητα.

Ο βασιλιάς Φελίπε δηλώνει επίσης ότι αγνοεί παντελώς μέχρι σήμερα ότι έχει ορισθεί δικαιούχος άλλου ιδρύματος, το οποίο, σύμφωνα με τον Τύπο χρηματοδοτούσε με εκατομμύρια ευρώ τις πτήσεις του Χουάν Κάρλος με ιδιωτικά τζετ.