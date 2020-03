Life

“Your Face Sounds Familiar”: μοναδικές εμφανίσεις, εκπλήξεις και ένας μεγάλος νικητής (εικόνες)

Οι μεταμορφώσεις που απολαύσαμε αυτή την Κυριακή και ο μεγάλος νικητής της βραδιάς!

Με περισσότερες εκπλήξεις και ανατρεπτικές εμφανίσεις, το «Your Face Sounds Familiar», μεταμόρφωσε ακόμα ένα βράδυ μας!

Η σταθερή αξία του «Your Face Sounds Familiar», η οικοδέσποινα Μαρία Μπεκατώρου, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Γιώργος Μαζωνάκης, Δημήτρης Σταρόβας, Αλέξης Γεωργούλης και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και οι δέκα ταλαντούχοι παίκτες μας χάρισαν, ξανά, κορυφαίες στιγμές απόλαυσης, συγκίνησης και γέλιου στο υπερσύγχρονο πλατό του «Your Face Sounds Familiar» με ένα… buzzer πιο απρόβλεπτο από ποτέ.

Οι μεταμορφώσεις που απολαύσαμε αυτή την Κυριακή είναι :

ΛΑΜΠΗΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ - ELVIS PRESLEY

ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ & ΤΑΝΙΑ ΜΠΡΕΑΖΟΥ - SHAWN MENDES & CAMILA CABEL





ΔΑΝΑΗ ΛΟΥΚΑΚΗ - ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ





ΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ - HOZIER





ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ - ARIEL





ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ - JOE COCKER





ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΥΑΓΚΙΕ - PIKOTARO - PPAP





ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΝΕΛΗ





ΕΥΡΥΔΙΚΗ - JAQUES BREL

Νικήτρια της βραδιάς αναδείχτηκε η Κατερίνα Κουκουράκη με τη συγκλονιστική της ερμηνεία ως Άριελ..

*Όπως επεσήμανε ο ΑΝΤ!1 και με γραπτό μήνυμα κατά την διάρκεια μετάδοσης της εκπομπής, η μαγνητοσκόπηση της εκπομπής έγινε πριν αποφασιστεί απο τον σταθμό η διακοπή της συμμετοχή κοινού σε εκπομπές, στο πλαίσιο τήρησης των κανόνων προστασίας της δημόσιας Υγείας και αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού: