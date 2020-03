Πολιτική

Χρήστος Κέλλας: στο νοσοκομείο ο πρώτος βουλευτής με κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο ίδιος είχε εντοπιστεί θετικός στον κορονοϊό, αλλά βρίσκονταν στο σπίτι του στη Λάρισα σε απομόνωση, ακολουθώντας τις συστάσεις των γιατρών.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής ο Λαρισαίος βουλευτής και γιατρός Χρήστος Κέλλας.

Ο ίδιος είχε εντοπιστεί θετικός στον κορονοϊό, αλλά βρίσκονταν στο σπίτι του στη Λάρισα σε απομόνωση, ακολουθώντας τις συστάσεις των γιατρών.

Ωστόσο, ανέβασε πυρετό και πλέον νοσηλεύεται με ήπια συμπτώματα σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης μας.

Ο κ. Κέλλας μίλησε προ ημερών στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 και περιέγραψε τη νέα καθημερινότητά του.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Βουλής, αναβάλλονται σχεδόν όλες οι επιτροπές αυτής της εβδομάδος.

Συγκεκριμένα, την εβδομάδα που διανύουμε το νομοθετικό έργο θα γίνει με έναν ομιλητή από κάθε κόμμα. Θα συνεδριάσει μια επιτροπή Κοινωνικών σε μεγάλη αίθουσα (Γερουσία ή Ολομέλεια) μόνο με τους εισηγητές κομμάτων.

Αναβάλλονται όλες οι άλλες επιτροπές και ο σημερινός κοινοβουλευτικός έλεγχος, που αφορούσε σε συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων.

Την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Διάσκεψη των Προέδρων για περαιτέρω μέτρα:

-Θα συζητηθεί το ενδεχόμενο μιας μόνο συνεδρίασης ανά εβδομάδα και η δυνατότητα τηλεσυνεδριάσεων

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας επιβεβαιώνει ότι επειδή ο κ.Κέλλας επισκέφθηκε το υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας στο κτίριο της Βουλής, αυτό θα ανοίξει από δύο νέους συναδέλφους τους, οι οποίοι μετέβησαν εκεί για να αντικαταστήσουν τους υπαλλήλους που τέθηκαν υπό περιορισμό. Επιπλέον, έχουν ιχνηλατηθεί 7 άτομα που είχαν έρθει σε επικοινωνία με τον Κελλα και έχουν τεθεί σε καραντίνα