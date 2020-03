Πολιτική

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης στον ΑΝΤ1 για το ΚΤΕΟ και τις εξετάσεις διπλωμάτων (βίντεο)

Τι θα γίνει με τα ΚΤΕΟ που λήγουν και τις με τις εξετάσεις για τα διπλώματα οδήγησης.

Παράταση για τα οχήματα τα οποία λήγει το ΚΤΕΟ ανακοίνωσε μέσω της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Σχετικά με τις εξετάσεις για διπλώματα οδήγησης, είπε πως προς το παρόν αναβάλλονται.

Όσο αφορά στη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε κάθε περίπτωση, συνεχίζοντας τις απολυμάνσεις, με μειωμένα ωστόσο δρομολόγια.

«Σε καμία χώρα δεν έχουν σταματήσει τα ΜΜΜ», είπε σχετικά ο υφυπουργός Μεταφορών.