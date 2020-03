Τεχνολογία - Επιστήμη

e:Presence - Παρουσιάστηκε στον Μητσοτάκη η πλατφόρμα για τηλεργασία στο δημόσιο (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οδηγίες εγγραφής και χρήσης της πλατφόρμας έχουν αποσταλεί σε όλες τις υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται τεχνική υποστήριξη.

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρώτη σύσκεψη μέσω της πλατφόρμας e:Presence. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερράκακης, εξήγησε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας, θα έχουν τη δυνατότητα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να πραγματοποιούν εξ αποστάσεως συσκέψεις.



Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, "στην τηλεδιάσκεψη πήραν μέρος επίσης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος.

Πιο συγκεκριμένα με την πλατφόρμα e:Presence (https://epresence.gov.gr) που παραδόθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε πλήρη λειτουργία στο πλαίσιο διευκόλυνσης της τηλεργασίας λόγω των εξελίξεων με τον κορονοϊό, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα. Η υπηρεσία υποστηρίζει δύο διακριτές κλάσεις χρηστών (απλός χρήστης – συντονιστής) που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται.



Πλέον κάθε φορέας του ευρύτερου Δημοσίου μπορεί να ορίσει έναν (ή και περισσότερους) συντονιστή τηλεδιασκέψεων και ταυτόχρονα να ενημερώσει όλα τα στελέχη του για τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας. Οι απλοί χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να συμμετέχουν σε μια τηλεδιάσκεψη ύστερα από πρόσκληση που τους αποστέλλεται, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν μια τηλεδιάσκεψη. Το δικαίωμα προγραμματισμού μιας τηλεδιάσκεψης και πρόσκλησης άλλων χρηστών για συμμετοχή σε αυτήν, δεσμεύοντας πόρους του συστήματος για τη διάθεσή της σε συγκεκριμένο χρόνο, έχουν μόνο οι συντονιστές.





Οδηγίες εγγραφής και χρήσης της πλατφόρμας έχουν αποσταλεί σε όλες τις υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται τεχνική υποστήριξη. Η διαδικασία εγγραφής για όλους τους χρήστες είναι ιδιαίτερα απλή και η ταυτοποίησή τους διενεργείται μέσω της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης του TaxisNet. Στη συνέχεια η υπηρεσία φροντίζει διαφανώς για τον χρήστη να επικοινωνήσει με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), ώστε να πιστοποιηθεί η ιδιότητα του χρήστη ως στέλεχος του Ελληνικού Δημοσίου.



Ήδη η σχετική Εγκύκλιος έχει σταλεί στις δημόσιες υπηρεσίες, για τη σωστή χρήση της πλατφόρμας."