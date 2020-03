Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 352 κρούσματα στην Ελλάδα

Νέα άνοδο παρουσίασαν τα κρούσματα στην χώρα μέσα σε ένα 24ωρο. Νέα μέτρα λαμβάνει η κυβέρνηση. Σε καραντίνα δύο χωριά

Νέα σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα μας.

Από 331 την Κυριακή, όπως ανακοινώθηκε στις 18:00 της Δευτέρας, πλέον σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 352 κρούσματα, καθώς βγήκαν θετικά τα αποτελέσματα σε ακόμη 21 δείγματα. Από αυτά, 51 είναι απροσδιόριστης προέλευσης.

Ακόμη, εννέα ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, ενώ συνολικά 65 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται.

Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται σε άνδρες που ζουν στην Αττική.

Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 4.320 εργαστηριακά δείγματα.

Απο το σύνολο των κρουσμάτων που έχουν νοσηλευθεί, τα δέκα έχουν πάρει εξιτήριο

Η χώρα μας θρηνεί ήδη τέσσερις νεκρούς, ενώ δύο χωριά στην Κοζάνη έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Το Υπουργείο Υγείας έχει ενισχυθεί ήδη με κονδύλια ύψους 15 εκατ. ευρώ, ενώ θα λάβει επιπλέον 70 εκατ. ευρώ για τις προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών.

Άτομα που έρχονται από το εξωτερικό, και ιδίως νεαρής ηλικίας, έχει μεγάλη σημασία να μπουν σε καραντίνα 14 μερών ώστε να μην εκθέσουν τους συγγενείς τους σε κίνδυνο. Είναι μεγάλης σημασίας η απομόνωση κατ’ οίκον και του περιορισμού των επαφών αυτών των ανθρώπων που έρχονται από το εξωτερικό, υπογράμμισε ο κ. Τσιόδρας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπέρασαν τις 175 χιλιάδες και οι θάνατοι είναι 6.700.

Ο νέος Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε πως «θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία» και κάλεσε όλους τους πολίτες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, ο μόνος τρόπος για να προστατεύουμε τους ευατούς μας, τα αγαπημένα μας πρόσωπα και την πατρίδα μας είναι να μείνουμε στο σπίτι και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Από την Τετάρτη αναστέλλεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων. Ανοικτά παραμένουν τα σούπερ μάρκετ, αρτοποιεία, κρεοπωλεία, μανάβικα, μίνι μάρκετ και γενικά επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την τροφοδοσία.

Όπως ανακοινώθηκε διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και θα είναι ανοικτά από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.