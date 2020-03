Πολιτική

Πέτσας: ίσως κάνουμε Πάσχα μακριά από τις εκκλησίες

Τι είπε ο Κυβ. Εκπρόσωπος για την εξέλιξη της επιδημίας και την πιθανή λήψη μέτρων, ακόμη και της καθολικής απαγόρευσης μετακινήσεων.

«Είναι πιθανό να κάνουμε Πάσχα μακριά από τις εκκλησίες» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση είναι να παρατείνει τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί αν χρειαστεί.

«Υπάρχει αύξηση κρουσμάτων, ένα ποσοστό ανθρώπων θα είναι βαριά περιστατικά, πρέπει να φροντίσουμε ώστε να αντέξει το σύστημα υγείας» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Είμαστε έτοιμοι να παρατείνουμε τα μέτρα. Αν μας πουν οι ειδικοί για άρση τους θα το κάνουμε» σημείωσε. Διευκρίνισε πάντως πως «είναι παρακινδυνευμένο να πούμε τι θα κάνουμε σε 3 με 4 εβδομάδες».

Ερωτηθείς και για το ενδεχόμενο γενικής απαγόρευσης μετακινήσεων όπως στην Ιταλία ή την Ισπανία είπε πως η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του κορονοϊού.