Κικίλιας από Έβρο: όλη η Ελλάδα είναι μαζί σας

Στην Αλεξανδρούπολη και τις Καστανιές βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας.

«Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες είναι κρίσιμες και όλοι πρέπει να επιδείξουμε ατομική και συλλογική ευθύνη. Να προσέξουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας και κυρίως να προσέξουμε τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που κινδυνεύουν απ' αυτή την κρίση της δημόσιας υγείας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (ΠΓΝΕ) στην Αλεξανδρούπολη.

Ο υπουργός Υγείας, σημείωσε πως μετέβη στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιος από κοντά, τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στο ΠΓΝΕ, που είναι και νοσοκομείο αναφοράς για το νέο κορονοϊό, «το σχέδιο που ζητάμε να εφαρμοστεί μαζί με τα πρωτόκολλα για την ασφάλεια γιατρών, νοσηλευτών, παραϊατρικού προσωπικού και κυρίως των πολιτών, στην εφαρμογή του, στην πράξη». Εξέφρασε την ικανοποίησή του, ευχαριστώντας τόσο τον διοικητή του νοσοκομείου Βαγγέλη Ρούφο και τον διοικητή της 4ης ΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη, όσο και τους γιατρούς, νοσηλευτές και το σύνολο του προσωπικού «για την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουν. Είδα ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες κι έτσι πρέπει να είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η σημερινή επίσκεψή του καταδεικνύει και «την ιδιαίτερη αξία και σημασία του Νομού Έβρου, αυτής της ακριτικής περιοχής και της πόλης». Είναι κατανοητό, τόνισε, «ότι αντιμετωπίζει δύο κρίσεις μαζί» και διαβεβαίωσε ότι «όλη η Ελλάδα το αναγνωρίζει αυτό, όλη η Ελλάδα συμπάσχει μαζί σας και όλη η Ελλάδα στηρίζει την προσπάθειά σας εδώ πέρα».

«Η χώρα αντιμετωπίζει δύο μέτωπα. Τα σύνορά μας και το μεταναστευτικό και μια πανδημία, ένα πολύ σοβαρό θέμα Δημόσιας Υγείας», δήλωσε από το φυλάκιο στις Καστανιές, αφού θερμομετρήθηκε, όπως όλοι, ο Υπουργός Υγείας.

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τα παιδιά μας εδώ, του Στρατού, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, όπως επίσης για τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές, το παραϊατρικό προσωπικό, τους διασώστες του ΕΚΑΒ», είπε αναφερόμενος στις υπερπροσπάθειες όλων και εκτίμησε πως «θα τα καταφέρουμε. Είναι εντυπωσιακό και μας κάνει πολύ περήφανους, το πώς όλη η χώρα είναι ενωμένη πίσω από αυτές τις δύο πολύ μεγάλες και σοβαρές κρίσεις».