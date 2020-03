Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Διαδραστικός χάρτης με τα κρούσματα στην Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χάρτης που δείχνει σε ζωντανό χρόνο το πού υπάρχουν κρούσματα του κορονοϊού.

Στον «αέρα» είναι ο πρώτος διαδραστικός χάρτης, ο οποίος παρουσιάζει σε ζωντανό χρόνο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού ανά περιοχή, σε όλη την Ελλάδα.

Ο χάρτης δημιουργήθηκε εθελοντικά από την ομάδα Pineza με βασικό σκοπό την ενημέρωση του κοινού.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες δουλεύουμε πυρετωδώς για να αναπτύξουμε τον πρώτο χάρτη που κατανέμει τα περιστατικά του Κορονοϊού COVID-19 στις πόλεις της Ελλάδας. Πιστεύουμε πως ο χάρτης αυτός είναι ένα εργαλείο ενημέρωσης που έλειπε από τη χώρα μας. Τόσο η συντήρηση της web εφαρμογής, όσο και της βάσης δεδομένων, απαιτεί σοβαρή δουλειά. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί το πιστεύουμε και γιατί μας αρέσει. Θέλουμε τη στήριξή σας με ένα share, ώστε να μοιραστούμε τον χάρτη με όσο γίνεται περισσότερους», σημειώνει η ομάδα.

Στο χάρτη αποτυπώνονται τόσο τα κρούσματα, όσο και οι θάνατοι αλλά και οι αναρρώσεις από τον κορονοϊό.

Από το χάρτη δε λείπουν και παραπομπές στον ΕΟΔΥ, την πηγή ενημέρωσης για τον κορονοϊό.