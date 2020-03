Οικονομία

Τσακαλώτος στον ΑΝΤ1: “λίγη” η απόφαση του Eurogroup για τον κορονοϊό (βίντεο)

Με χιούμορ σχολίασε ο πρώην ΥΠΟΙΚ την απόφαση της Εκκλησίας για τους ναούς. Τι είπε για τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, πολιτών και ευάλωτων ομάδων.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε σημερινή του παρέμβαση (μέσω Skype) στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στον κορονοϊό, τις επιδράσεις του στην οικονομία και την απόφαση του Eurogroup.

Αρχικά σημείωσε ότι είναι μια στιγμή ευθύνης και ότι υπάρχει ανάγκη για αλληλεγγύη αυτές τις μέρες. Τόνισε το πόσο απαραίτητο είναι να βοηθάμε τους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Εξέφρασε την ανησυχία του όμως για την οικονομία και ειδικότερα μετά την απόφαση του Eurogroup. Σημείωσε ότι:

Το 1% είναι πολύ μικρό, πολύ λιγότερο από ότι χρειάζεται όπως τονίζουν και οι μεγάλες οικονομικές εφημερίδες όπως οι Financial Times

Δεν βοηθάει η προσέγγιση «Θα αφήσουμε τα πράγματα και θα κάνουμε κάτι αν χρειαστεί. Πρέπει να δράσουμε πριν μας προλάβουν οι εξελίξεις.

Ήταν η στιγμή να ζητήσουμε μείωση του στόχου στο 2% και σε αυτόν τον στόχο να μην μετράνε οι δαπάνες που θα γίνουνε σε σχέση με τον ιό. Αυτό θα μας εξασφάλιζε σχεδόν 5 δις.

Έχουμε και το μαξιλάρι που τόσο χλευάστηκε και τώρα αποδεικνύεται απαραίτητο.

Αυτό θα μας επέτρεπε:

Να κάνουμε περισσότερα για τους εργαζόμενους.

Να κάνουμε περισσότερα για την ρευστότητα

Να δώσουμε ένα έκτακτο επίδομα στους ανθρώπους που χρειάζονται να κάνουν αγορές τώρα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Ο τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η σοφή διαχείριση αυτή τη στιγμή είναι να αφήσουμε το πλεόνασμα να μειωθεί και να κάνουμε τις δαπάνες που χρειάζονται, λέγοντας «και αν δημιουργηθεί πρόβλημα στα δημοσιονομικά έχουμε το μαξιλάρι που μας δίνει ασφάλεια», ενώ σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες δαπάνες για την υγεία πολύ πριν τον κορονοϊό.

«Πρέπει τώρα να ξοδέψουμε πολλά τώρα, να στηρίξουμε το σύστημα υγείας, τις ευάλωτες ομάδες, τους εργαζόμενους», είπε τονίζοντας ότι αν αποφασιστεί να ξοδευτούν λίγα τώρα η ύφεση θα γίνει κρίση και η κρίση δράμα. Ανέφερε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, να καλυφθεί από το κράτος ολόκληρος ο μισθός των εργαζόμενων για όσο χρειάζεται -αντί να υπάρχει ένα μικρό επίδομα στους εργαζόμενους των κλειστών επιχειρήσεων όπως ακούγεται ότι θα κάνει η κυβέρνηση.

Για τον κ. Τσακαλώτος «το βασικό είναι όταν περάσει ο ιός και σταθούμε ξανά όλοι και όλες όρθιοι, δεν πρέπει να έχουμε εργαζόμενους και οικογένειές με μεγάλη οικονομική αδυναμία, που δεν θα μπορούν να καταναλώσουν και άρα θα επεκταθεί αυτή η κρίση» Σημείωσε δε ότι αν ήταν εκείνος το Eurogroup θα είχε προτείνει την αναστολή του συμφώνου σταθερότητα. Έκλεισε την τοποθέτηση του με την ανάγκη για στήριξη της δημόσιας υγείας και ιδίως των ανθρώπων του που δίνουν καθημερινά την μάχη. Μόνο στην κρίση καταλαβαίνει κάποιος πόσο σημαντικό είναι το κράτος. Ακόμα και οι ιδεολόγοι του πληθωρισμού ξεχνούν την ιδεολογία τους και μιλούν για το κράτος. Ο δημόσιος τομέας στην υγεία είναι πολύ σημαντικός για να είμαστε καλυμμένοι τόσο καθημερινά όσο και όταν έχουμε έκτακτες κρίσεις» κατέληξε ο Ευκλ. Τσακαλώτος.

Το Κίνημα Αλλαγής για το Eurogoup

Σε ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ, αναφέρεται «ηΗ χθεσινή απόφαση του Eurogroup, δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη του ΕΣΥ, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση. Η Κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος. Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά έχει ήδη προτείνει:

Τη ριζική αλλαγή του Κρατικού Προϋπολογισμού ,ώστε να ενισχυθούν οικονομικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι επιχειρήσεις που κλείνουν και οι εργαζόμενοι που τίθενται υποχρεωτικά σε διαθεσιμότητα.

Την αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων,

Τη λήψη ειδικών μέτρων στήριξης του Τουρισμού και την πρόβλεψη για μείωση του αριθμού των ενσήμων που απαιτείται ,ώστε οι εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις να πάρουν το επίδομα ανεργίας κατά τους χειμερινούς μήνες

Την στήριξη της ρευστότητας με χαμηλότοκα δάνεια από τις Τράπεζες. Και να μη κοκκινίζουν τα δάνεια που λόγω της κρίσης παρουσιάζουν προβλήματα.

Επισημαίνουμε ότι ακόμη η ΕΕ δεν τόλμησε σε συνθήκες κρίσης να απενεργοποιήσει επίσημα το Σύμφωνο Σταθερότητας και να εκταμιεύσει τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δεν έχει γίνει δυστυχώς ακόμη αποδεκτό ότι τα δημόσια αγαθά -με πρώτη την υγεία-δεν μπορεί να διέπονται από δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Επισημαίνουμε επίσης ότι δεν ελήφθησαν από το Eurogroup οι απαραίτητες αποφάσεις για την οριστική μείωση των απαράδεκτων στόχων για τα πλεονάσματα, που ισχύουν για την χώρα μας. Αυτό η Κυβέρνηση οφείλει απαραίτητα να το διεκδικήσει. Η Ελληνική Οικονομία έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες από την Γερμανία. Είμαστε σαν ο υπερήλικας με το παιδί απέναντι στον κορωνοϊό. Ιδιαίτερα όταν η ανάπτυξη στην χώρα μας για το 2019 ήταν αναιμική (1,9 %του ΑΕΠ) και τον Ιανουάριο υπήρξε υστέρηση των εσόδων έναντι των στόχων».