Κοινωνία

Κορονοϊός: Επιπλέον αλλαγές στα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Τα δρομολόγια που αναβάλλονται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο κι εκείνο που εξυπηρετείται από λεωφορείο.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια συμβολής της στον περιορισμό άσκοπων μετακινήσεων, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προβαίνει σε επιπλέον ρυθμίσεις των δρομολογίων της, ως εξής:

Στην Προαστιακή Γραμμή ΑΘΗΝΑ - ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ, το Σάββατο και την Κυριακή - αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας - η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών: 1534 - 1539 - 1542 - 15477, καθώς και της 2534 το Σάββατο και της 1533 την Κυριακή.

Στη λεωφορειακή γραμμή ΚΙΑΤΟ - ΠΑΤΡΑ - ΚΙΑΤΟ, και σε συνέχεια αναστολής κυκλοφορίας επιλεγμένων δρομολογίων στο τμήμα του Προαστιακού ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΙΑΤΟ εξυπηρετούν τα παρακάτω λεωφορεία:

ΚΙΑΤΟ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ

Λ4 (08:05), Λ14 (16:05) και Λ22 (19:05)

ΠΑΤΡΑ ΠΡΟΣ ΚΙΑΤΟ

Λ3 (06:25 ), Λ11 (12:25) και Λ21 (17:25)