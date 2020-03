Οικονομία

Παράταση για τις νέες αντικειμενικές αξίες

Ποια ειναι η νέα διορία που δίνει στους εκτιμητές το Υπ. Οικονομικών, σύμφωνα με απόφαση του Χρήστου Σταϊκούρα.

Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Β’ 869) η τροποποίηση της υπ. αριθ. 8843 ΕΞ 2020/27-01-2020 υπουργικής απόφασης «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, της τεκμηρίωσης, της μορφής των εισηγήσεων και τον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου των πιστοποιημένων εκτιμητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.».

Με την τροποποίηση επεκτείνεται χρονικά η προθεσμία εντός της οποίας οι εκτιμητές έχουν υποχρέωση να ολοκληρώσουν το έργο τους και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 10η Απριλίου 2020.