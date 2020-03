Πολιτική

Γεννηματά: Επιβεβλημένα τα αναγκαία τεστ για τον κορονοϊό

Δεν αποτελούν προνόμιο των λίγων και δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο κερδοσκοπίας, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων.

Την απόλυτη στήριξή της στην εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού, εξέφρασε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Παράλληλα, κάλεσε την Κυβέρνηση να προμηθευτεί τα αναγκαία αντιδραστήρια για τα τεστ, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο κερδοσκοπίας.

Αναλυτικά η δήλωση της Φώφης Γεννηματά:

«Στηρίζουμε απόλυτα την εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων που αποφασίζονται από τους αρμόδιους. “ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ” και τηρούμε, όλοι ανεξαιρέτως, τα μέτρα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πρόσφατες επίμονες εκκλήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επιβάλλεται να γίνονται όλα τα αναγκαία τεστ, είναι το κλειδί για να παρακολουθείται συστηματικά και αξιόπιστα η διασπορά του ιού.

Η Κυβέρνηση κατά προτεραιότητα να προμηθευτεί τα αναγκαία αντιδραστήρια. Είναι ώρα όλα τα εργαστήρια δημόσια και ιδιωτικά να ενταχθούν στο σχεδιασμό του Κράτους, με ενιαίο καθορισμό του κόστους του τεστ.

Τα αναγκαία τεστ δεν πρέπει να κοπούν, δεν αποτελούν προνόμιο των λίγων και δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο κερδοσκοπίας».