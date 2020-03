Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: Εγκρίθηκε η ένταξή της στο ΝΑΤΟ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης από τα 29 κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Η Βουλή της Ισπανίας κύρωσε σήμερα το Πρωτόκολλο Προσχώρησης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και με την εξέλιξη αυτή ολοκληρώθηκε πλέον η διαδικασία έγκρισης και από τα 29 κράτη-μέλη για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η συνεδρίαση της ισπανικής Βουλής για την κύρωση του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης της Βόρειας Μακεδονίας έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθεί στα όργανα του ΝΑΤΟ το Πρωτόκολλο Προσχώρησης και η Βόρεια Μακεδονία να καταστεί το 30ό μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Με ανάρτησή του στο Twitter, o ΓΓ του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ χαιρέτησε την έγκριση της ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στους κόλπους της Συμμαχίας.

Η Βόρεια Μακεδονία έλαβε πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ τον Φεβρουάριο του 2019, μετά την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας των Πρεσπών, που αφορά την διευθέτηση του ζητήματος της ονομασίας.