Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Τετάρτη 18 Μαρτίου σήμερα με τη Σελήνη να συνεχίζει την πορεία της στον Αιγόκερω και να ενεργοποιεί με την ενέργεια της και την 23 μοίρα του ζωδίου.

ΚΡΙΟΣ: Με τον κυβερνήτη σου σε σύνοδο με τον Δία στο μεσουράνημα του ωροσκοπίου σου οι εξελίξεις αυτές τις μέρες κάνουν θόρυβο! Είναι η στιγμή που μπορείς να αξιοποιήσεις την εμπειρία σου και σε συνδυασμό με το πάθος, την τόλμη και τη δύναμη που σε χαρακτηρίζουν να διαπρέψεις και παράλληλα να κερδίσεις σε εκτίμηση, αλλά και ισχύ. Κανονικά πρέπει να σου πω προσοχή, όσο έχει να κάνει με την υπερβολή σου, αλλά έλα από την άλλη που τώρα είναι η ευκαιρία να φύγεις μπροστά σαν οδοστρωτήρας…

ΤΑΥΡΟΣ: Η σύνοδος του Άρη με το Δία στον Αιγόκερω θα σου δώσει εξελίξεις και λύσεις κυρίως σε κάποιο νομικό ζήτημα που μπορεί να σε προβληματίζει. Από την άλλη όμως πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία αν θες να προωθήσεις θέματα σπουδών ή συμφωνίες και επαγγελματικά ανοίγματα, ειδικά αν αυτά έχουν να κάνουν με το εξωτερικό ή την τουριστική αγορά. Για το τέλος κράτησα την ακατανίκητη έλξη που μπορεί να νιώσεις για κάποιον, τέτοια που δεν θα μπορέσεις να την ελέγξεις για κανένα λόγο…

ΔΙΔΥΜΟΙ: Μια πολλή ενδιαφέρουσα συνάντηση έχει "προγραμματιστεί"στον Αιγόκερω αυτές τις μέρες ανάμεσα στο Δία και τον Άρη η οποία για εσένα έχει πολλές αναγνώσεις. Η σημαντικότερη επιφυλάσσει κάποιο οικονομικό όφελος για εσένα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Κάποια αύξηση; Ένα μπόνους παραγωγικότητας; Η ρύθμιση ενός δανείου ή τα λεφτά που περιμένεις από κάποια ασφαλιστική; Κάτι έρχεται τέλος πάντων! Από την άλλη ξαφνικά ανακαλύπτεις ότι δε σου αρκεί ένα καλό σεξ, αν δεν σου προσφέρει τη συναισθηματική κάλυψη που χρειάζεσαι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Από τη μέρα που μπήκε ο Δίας στον Αιγόκερω ξέρω ότι σας έχω γεμίσει με προσδοκίες για τα ερωτικά σας, αλλά και για κάποιες συνεργασίες, που ως τώρα κάποιοι Καρκίνοι ακόμα τις ψάχνουν με το κιάλι… Έρχονται όμως αυτές εδώ οι μέρες για να κλείσουν στόματα, αφού στη συνάντησή του με τον Άρη οι εξελίξεις κυρίως για όσους είναι γεννημένοι στις αρχές του 3ου δεκαημέρου είναι σχεδόν δεδομένες. Σε υπάρχουσες σχέσεις και συνεργασίες είναι πιθανό να προκύψουν εντάσεις, όμως όλα είναι για καλό!





ΛΕΩΝ: Κι εκεί που μια απελπισία μπορεί να την ένιωθες, με τους κορωνοϊούς ή με τις διάφορες αναποδιές στα εργασιακά σου και στο περιβάλλον που δραστηριοποιείσαι έρχεται μια αχτίδα φωτός με τη σύνοδο Άρη-Δία στον Αιγόκερω που λειτουργεί σαν σπίθα που σε κινητοποιεί και σε κάνει να αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες. Ξέρεις πολύ καλά ότι το τελευταίο πράγμα που μπορεί να σου φανεί χρήσιμο αυτή τη στιγμή είναι να κάτσεις σε μια γωνία και να κλαις τη μοίρα σου





ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σύνοδος του Άρη με τον Δία στον Αιγόκερω έρχεται να βάλει φωτιά στα ερωτικά σου και να κάνει, όχι μόνο τη σημερινή, αλλά γενικότερα αυτές εδώ τις μέρες μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Η αισιοδοξία σου και η θετική στάση με την οποία θα αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις που θα σου παρουσιαστούν αυτές εδώ τις μέρες θα σε βοηθήσουν, όχι απλά να πετύχεις όσα πραγματικά επιθυμείς, αλλά και να ξεχωρίζεις είτε στα μάτια όλων, είτε στην καρδιά κάποιου.

ΖΥΓΟΣ: Όσο η σύνοδος του Άρη με το Δία στον Αιγόκερω πλησιάζει τόσο πιο έντονο είναι και το ενδεχόμενο να συμβούν γεγονότα στο οικογενειακό κυρίως περιβάλλον τα οποία σε αναστατώνουν και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις για τους καλύτερους λόγους. Εάν σε ενδιαφέρει το ενδεχόμενο μιας μετακόμισης ή ακόμα και η ενοικίαση ή πώληση κάποιου ακινήτου από την οποία περιμένεις να κλείσεις κάποιες τρύπες στα οικονομικά σου είναι η κατάλληλη περίοδος για να τα κυνηγήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η σύνοδος του Άρη με τον Δία στο φιλικό σου ζώδιο του Αιγόκερω θα πυροδοτήσει μία σειρά από συζητήσεις που μπορεί να αποδειχτούν πολύ χρήσιμες για την προώθηση των σχεδίων σου. Υπάρχει μία αίσθηση καλού συγχρονισμού, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως μαθαίνεις την κατάλληλη πληροφορία την κατάλληλη στιγμή ή ακόμα ότι βρίσκεσαι στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή με αποτέλεσμα να γνωρίζεις και τους κατάλληλους ανθρώπους που μπορούν να σου φανούν απόλυτα χρήσιμοι!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον κυβερνήτη σου Δία να συναντάει τον Άρη στον Αιγόκερω φαίνεται ότι βγαίνεις ιδιαίτερα ευνοημένος από τις εξελίξεις στην ζωή σου τουλάχιστον όσον αφορά στον οικονομικό τομέα. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αξιοποιήσεις τις γνώσεις σου και να πουλήσεις ακριβά την εμπειρία σου σε όποιον μπορεί να του φανεί χρήσιμη. Θετικές εξελίξεις μπορεί να προκύψουν και στο θέμα κάποιου ακινήτου, ενώ στα συναισθηματικά σου είναι πιθανό να αναμετρηθείς με το συναίσθημα της ζήλιας ή με τον κίνδυνο να χάσεις κάτι που νιώθεις ότι είναι δικό σου. Μην αγχώνεσαι όμως, κάπου-κάπου είναι υγιές κι αυτό.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Στην πραγματικότητα, αυτή η σύνοδος που σχηματίζουν ο Άρης με το Δία στο ζώδιό σου σημαίνει ότι η ευεργετική επιρροή που περιμένεις από το Δία όλους αυτούς τους μήνες που βρίσκεται στο ζώδιό σου θα έρθει στην επιφάνεια με τη μορφή γεγονότων. Οτιδήποτε λοιπόν σηματοδοτεί την επέκταση ή την εξέλιξη σου είναι εδώ. Είναι η στιγμή που… συν Αθηνά και χείρα κίνει. Είναι η στιγμή που αξίζει τον κόπο να τολμήσεις και να πάρεις τα ρίσκα σου, για να διεκδικήσεις την καλύτερη μέρα που επιθυμείς.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η σύνοδος που σχηματίζουν ο Άρης με τον Δία από τον Αιγόκερω και το 12ο ηλιακό σου σπίτι έρχεται να ανοίξει τον αερόσακο τη στιγμή που η σύγκρουση μπορεί να μοιάζει αναπόφευκτη, όμως το σύμπαν θέλει να βγεις απ' το αυτοκίνητο χωρίς μια γρατζουνιά. Από την άλλη η όψη αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά σε επαγγελματικές υποθέσεις που μπορεί να είχαν κολλήσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά και σε θέματα υγείας που μπορεί να σε είχαν προβληματίσει.

ΙΧΘΕΙΣ: Μπορεί οι μέρες που διανύουμε να μας κρατάνε σε λίγο-πολύ όλους μας σε μια κατάσταση καραντίνας όμως εκεί που η κατάσταση μοιάζει "αρρωστημένη" ένας Ιχθύς μπορεί να φτιάξει τον δικό του κόσμο και να περάσει καλά. Αυτή τη φορά στο πλάι σου έχεις και τους Άρη και Δία από τον Αιγόκερω ή αλλιώς τους φίλους σου που φροντίζουν να είναι δίπλα σου και να κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη και πιο ευχάριστη. Άσε που ούτως ή άλλως εκεί που όλοι βλέπουν κορονοϊούς, εσύ βλέπεις ευκαιρίες για να προσφέρεις, αλλά και να δημιουργήσεις!

Πηγή: Astrologos.gr