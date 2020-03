Αθλητικά

Κατερίνα Στεφανίδη: Η ΔΟΕ βάζει σε ρίσκο την υγεία μας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αντίδραση της Ελληνίδας Ολυμπιονίκη στην πρόθεση της ΔΟΕ να μην αναβάλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την πλήρη αντίθεσή της με την πολιτική της ΔΟΕ να μην θέσει. επί του παρόντος. ζήτημα αναβολής των καλοκαιρινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, κατά τη σημερινή (17/03) τηλεδιάσκεψή της, εξέφρασε η Κατερίνα Στεφανίδη σε δηλώσεις της στο Reuters.

Η μεγάλη Ελληνίδα πρωταθλήτρια και χρυσή Ολυμπιονίκης στο άλμα επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, ήταν αρκετά αιχμηρή στις τοποθετήσεις της, επισημαίνοντας πως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ρισκάρει με την υγεία των αθλητών, με την πρότασή της να συνεχίσουν να προπονούνται εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

«Δεν υπάρχει αναβολή, δεν υπάρχει ακύρωση. Αλλά η ΔΟΕ μας βάζει σε κίνδυνο.

Όλοι θέλουμε να γίνουν οι Ολυμπιακοί στο Τόκιο, αλλά ποιο είναι το Plan B αν δε γίνουν; Γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση έχει επιδράσεις στην προπόνησή μου, γιατί μπορεί να παίρνω τώρα ρίσκα, που δε θα έπαιρνα αν ήξερα ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο» τόνισε η Κατερίνα Στεφανίδη και πρόσθεσε:

«Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα ρισκάρουμε την υγείας μας και θα συνεχίσουμε να προπονούμαστε σε τέτοιο περιβάλλον. Από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά και την ίδια περίοδο η ΔΟΕ, επαναλαμβάνει τα ίδια πράγματα.

Μας βάζει (σ.σ. η ΔΟΕ) σε μία πολύ δύσκολη θέση. Πως μπορούμε να προπονηθούμε σε τέτοιες συνθήκες και με τόσο μεγάλο ρίσκο για την υγεία μας; Τα στάδια έχουν κλείσει εδώ και μία εβδομάδα. Αύριο μπορεί να πάρουμε μία ειδική άδεια για να μπούμε και να προπονηθούμε. Αλλά πως μπορείς να προπονηθείς εκεί, ακουμπώντας τις ίδιες επιφάνειες και τον ίδιο εξοπλισμό; Και τι μπορεί να κάνεις στα ομαδικά αθλήματα, στη γυμναστική ή την κολύμβηση;

Θα ήθελα να δω ένα μικρό ενδιαφέρον από την πλευρά τους για το ρίσκο που παίρνουμε. Είναι… εύκολο να πεις ότι σε τέσσερις μήνες, όλα θα είναι καλά. Αλλά τώρα; Θέλω να δω τι κάνουν γι' αυτό τώρα. Θέλω να ακούσω το εναλλακτικό σχέδιό τους».

Και συμπλήρωσε για τις διαφορετικές συνθήκες προπόνησης από χώρα σε χώρα: «Η αντίπαλος μου, Σάντι Μόρις για παράδειγμα προπονείται κανονικά την τελευταία εβδομάδα, καθώς οι εγκαταστάσεις της είναι ακόμη ανοικτές. Πρέπει να έχουμε μία ρεαλιστική εικόνα της κατάστασης από τη ΔΟΕ. Πρέπει να δείξουν ότι μας καταλαβαίνουν...».