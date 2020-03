Κοινωνία

Κορονοϊός: Τα μέτρα για την λειτουργία του Δημοσίου και των ΟΤΑ

Προτεραιότητά μας η προστασία της ζωής των εργαζομένων και η λειτουργία του δημοσίου, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Επεκτείνεται η κατηγορία των υπαλλήλων του Δημοσίου με βαριές παθήσεις που θα πρέπει να λάβουν την υποχρεωτική ειδική άδεια, ως μέσον προστασίας τους από τον κορονοϊό. Η σχετική ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών και Υγείας έχει ήδη υπογραφεί και αναμένεται να δημοσιευθεί εντός της ημέρας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μέσω διαδικτύου. Πέρα από τους μεταμοσχευμένους και τους καρκινοπαθείς, η απόφαση θα περιλαμβάνει και όσους πάσχουν από πνευμονοπάθειες, καρδιοπάθειες και αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, οι οποίοι έχουν και αυτοί τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να εργαστούν εξ αποστάσεως, από το σπίτι τους, διευκρίνισε ο υπουργός. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε, ακόμα, ότι μετατίθεται κατά δύο μήνες κάθε προθεσμία στο Δημόσιο για αιτήματα των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και για τις διοικητικές προσφυγές, ενώ υπενθύμισε ότι έχει ήδη μετατεθεί για τις 30 Ιουνίου η προθεσμία αιτήσεων για τα αδήλωτα τετραγωνικά. Ανέφερε ότι χρήση της άδειας ειδικού σκοπού έχουν κάνει μέχρι τώρα 15.000 δημόσιοι υπάλληλοι, που είναι γονείς μαθητών έως τη Γ΄ Γυμνασίου. Είπε, επίσης, ότι θεσπίζεται αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού για όσους υπαλλήλους έχει δοθεί οδηγία ότι πρέπει να βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό, χωρίς υποχρέωση να παραστούν σε υγειονομική επιτροπή. «Προτεραιότητές μας στον δημόσιο τομέα», τόνισε, «είναι η προστασία της υγείας και τη ζωής των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και η λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης σε κάθε περίπτωση, για να μπορέσουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την κρίση του κορονοϊού». Η εξυπηρέτηση των πολιτών με το Δημόσιο θα γίνεται μέσω τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας, ενώ οι εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις θα εξυπηρετούνται μόνο κατόπιν ραντεβού. Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προετοιμάζει κατά προτεραιότητα με τα υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών τη δυνατότητα λειτουργίας από απόσταση, για να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλοι οι εργαζόμενοι των υπουργείων. Τέλος, σημείωσε ότι ενισχύεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με εργαζόμενους των ΚΑΠΗ και των παιδικών σταθμών, τα οποία δεν λειτουργούν, για να συνδράμουν στη στήριξη των ηλικιωμένων.