Κορονοϊός: αναβολή και στον διαγωνισμό Eurovision 2020

Ανακοινώσεις από την διοργανώτρια του μουσικού διαγωνισμού, λόγω της επέλασης της επιδημίας.

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Ρότερνταμ λόγω της παγκόσμιας επιδημίας του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

«Με βαθιά μας λύπη ανακοινώνουμε την ματαίωση του Διαγωνισμού Τραγουδιού Eurovision 2020 στο Ρότερνταμ», ανέφεραν σε ανακοίνωση.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε αναζητήσει πολλές εναλλακτικές για να μπορεί να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Ωστόσο, η ανασφάλεια που έχει δημιουργήσει ο COVID-19 σε όλη την Ευρώπη – και τα μέτρα που έχουν τεθεί από τις κυβερνήσεις των συμμετεχουσών χωρών και της Ολλανδίας – οδήγησε την EBU στη δύσκολη απόφαση», αναφέρουν οι διοργανωτές, τονίζοντας ότι «είναι αδύνατον να συνεχίσουμε με την live εκδήλωση όπως είχε σχεδιαστεί».

Μεταξύ των σεναρίων που είχαν εξεταστεί ήταν η διεξαγωγή του διαγωνισμού κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο οι εξελίξεις αναφορικά με την εξάπλωση της πανδημίας οδήγησαν στην απόφαση να ματαιωθεί έως και του χρόνου.

Ο επικεφαλής της EBU, Jon Ola Sand, εξέφρασε την προσωπική του λύπη για τις εξελίξεις, σημειώνοντας πως θα εξεταστεί το εάν θα είναι δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού στο Ρότερνταμ την ίδια περίοδο το 2021. Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στις προετοιμασίες για τον φετινό διαγωνισμό, καταλήγοντας «αας υπόσχομαι πως η Eurovision θα επιστρέψει πιο ισχυρή από ποτέ»

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020