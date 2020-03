Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κινητές μονάδες για την λήψη δειγμάτων από ύποπτα κρούσματα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στόχος να περιορίζονται οι μετακινήσεις των πιθανών κρουσμάτων και νοσούντων.



Το Υπουργείο Υγείας δημιουργεί δίκτυο νοσηλευτών (κινητών μονάδων) για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού και για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας κατ΄οίκον.



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, "με αυτόν τον τρόπο θα περιορίζονται οι μετακινήσεις των πιθανών κρουσμάτων και νοσούντων (μέσω ΕΚΑΒ ή κατ’ εξαίρεση μέσω άλλων μέσων) και άρα και η εξάπλωση του Κορονοϊού.



Το δίκτυο νοσηλευτών θα δημιουργηθεί για να παρέχει αποκεντρωμένες υπηρεσίας ΠΦΥ νοσηλευτικής φροντίδας και έγκαιρης διάγνωσης νόσησης από τον Κορονοϊό (COVID-19) στην κοινότητα και κατ οίκον."

Δείτε την προκήρυξη

?