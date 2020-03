Κοινωνία

Κατασχέθηκαν πάνω από 15 τόνοι καπνού σε παράνομο εργαστήριο (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αποθήκη που λειτουργούσε ως παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας καπνού κατάφεραν να εντοπίσουν αστυνομικοί μετά από επιχείρηση...

Αποθήκη που λειτουργούσε ως παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας καπνού εντόπισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής στην περιοχή της Μαγούλας.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων και σε συνδυασμό με κατάλληλη αστυνομική έρευνα αποκαλύφθηκε η θέση του εργαστηρίου.

Στους χώρους του εργαστηρίου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15.560 κιλά κατεργασμένου και ακατέργαστου καπνού, μηχανική μονάδα επεξεργασίας καπνού, εξαρτήματα συσκευασίας και ανυψωτικό μηχάνημα τύπου κλάρκ.

Οι χώροι ερευνήθηκαν από συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ενώ η κατασχεθείσα ποσότητα θα αποσταλεί στο Τελωνείο Ελευσίνας για τον προσδιορισμό διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Μάνδρας – Ειδυλλίας.