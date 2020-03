Κόσμος

Κορονοϊός: 20 νεκροί την ώρα στην Ιταλία - Αγγίζει το 10% η θνητότητα

"Σαρώνει" την γειτονική χώρα η επιδημία. Αρκετές χιλιάδες κρούσματα μέσα σε μία ημέρα.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 35.713. Οι νεκροί έφτασαν τους 2.978. Παράλληλα, 4.025 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο των κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 31.506 και είχαν χάσει την ζωή τους 2.503 άνθρωποι.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο , δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 475 ασθενείς και καταγράφηκαν 4.207 νέα κρούσματα. Άλλα 1084 άτομα έγιναν αρνητικά στον ιό.

Την ίδια ώρα, 2.257 ασθενείς βρίσκονται στην εντατική μονάδα θεραπείας.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 17.713 και οι νεκροί 1.959. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 4.525 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 458. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 3.214, με 94 νεκρούς.