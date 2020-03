Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: εχθρός της ανθρωπότητας ο κορονοϊός

Οργανώνεται πολυεθνική μελέτη για ανάλυση και σύγκριση ορισμένων θεραπειών που δεν έχουν δοκιμαστεί μέχρι σήμερα.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας χαρακτήρισε σήμερα τον νέο κορονοϊό "εχθρό της ανθρωπότητας", καθώς έχει σκοτώσει περισσότερους από 8.000 ανθρώπους παγκοσμίως από τότε που εμφανίστηκε στην Κίνα, στα τέλη Δεκεμβρίου.

"Ο κορονοϊός αυτός συνιστά μια πρωτόγνωρη απειλή. Αλλά αυτό είναι και μια πρωτόγνωρη ευκαιρία να συσπειρωθούμε εναντίον ενός κοινού εχθρού, ενός εχθρού της ανθρωπότητας", δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους κατά τη διάρκεια συνέντευξης μέσω Διαδικτύου.

"Περισσότερα από 200.000 κρούσματα έχουν αναφερθεί στον ΠΟΥ και περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους", ανάμεσά τους ένα παιδί, ανέφερε, σημειώνοντας ότι πάνω από το 80% των κρουσμάτων έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη και στον δυτικό Ειρηνικό.

Αλλά ο επικεφαλής του ΠΟΥ για άλλη μια φορά ζήτησε από όλη τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί, επιμένοντας στο γεγονός ότι η "Αφρική θα πρέπει να αφυπνιστεί, η ήπειρός μου θα πρέπει να αφυπνιστεί".

Στις 11 Μαρτίου, ο ΠΟΥ χαρακτήρισε "πανδημία" την επιδημία του Covid-19, ωθώντας πολλές χώρες να λάβουν έκτακτα μέτρα.

"Κάθε μέρα, ο ΠΟΥ μιλά σε υπουργούς Υγείας, σε αρχηγούς κρατών, στο ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, σε διοικητές νοσοκομείων και σε βιομήχανους, για να τους βοηθήσει να προετοιμαστούν και να ορίσουν προτεραιότητες σε συνάρτηση πάντα με την ιδιαίτερη κατάσταση τους", επέμεινε.

Οι χώρες σε όλο τον κόσμο πρέπει να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην καταπολέμηση της πανδημίας της ασθένειας Covid-19 που προκαλείται από τον νέο κορονοϊό και να απομονώνουν, να κάνουν ελέγχους και να ανιχνεύουν όσο το δυνατόν περισσότερα κρούσματα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας.

"Για την καταστολή και τον έλεγχο της επιδημίας, οι χώρες πρέπει να απομονώνουν, να ελέγχουν, να θεραπεύουν και να ανιχνεύουν", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

"Εάν δεν το κάνουν, οι αλυσίδες μετάδοσης μπορούν να συνεχιστούν σε χαμηλό επίπεδο και στη συνέχεια να επανεμφανιστούν όταν αρθούν τα μέτρα της αποφυγής επαφής, της αποστασιοποίησης", πρόσθεσε. Η στρατηγική του ελέγχου και της ιχνηλάτησης "πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά της αντίδρασης σε κάθε χώρα", τόνισε.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ είπε επίσης ότι για να επιταχυνθεί η αναζήτηση πιθανών θεραπειών και φαρμάκων για τη μόλυνση από τον Covid-19, ο ΠΟΥ και οι εταίροι του οργανώνουν μια πολυεθνική μελέτη για να αναλύσουν και να συγκρίνουν ορισμένες θεραπείες που δεν έχουν δοκιμαστεί μέχρι σήμερα.

"Αυτή η μεγάλη διεθνής μελέτη έχει σχεδιαστεί για να παράξει τα ισχυρά δεδομένα που χρειαζόμαστε προκειμένου να δούμε ποιες θεραπείες είναι οι πιο δραστικές", δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους."Έχουμε ονομάσει αυτή τη μελέτη, δοκιμή αλληλεγγύης".

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναφέρει ότι δεν κάνουν ένα γενικευμένο έλεγχο ανίχνευσης των κρουσμάτων. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Προγράμματος εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, Μάικ Ράιαν, δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι πρόκειται για θέμα ποσότητας των διαθέσιμων τεστ αλλά για "στρατηγική".