Κόσμος

Κορονοϊός: σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Βόρεια Μακεδονία

Ποιοί λόγοι οδήγησαν στην λήψη της εν λόγω απόφασης. Πόσο θα διαρκέσει η "κατάσταση συναγερμού".

Ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πεντάροφσκι, μετά από πρόταση της κυβέρνησης, κήρυξε πριν από λίγο κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη χώρα, λόγω του κορονοϊού. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης θα διαρκέσει 30 ημέρες, με δυνατότητα παράτασής της, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ο Στέβο Πεντάροφσκι ανέφερε ότι η κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να αντιμετωπισθεί πιο αποτελεσματικά η επιδημία του κορωνοϊού και να ληφθούν μέτρα για τη στήριξη της οικονομίας και των πολιτών της χώρας.

Με την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης επιτρέπεται στην κυβέρνηση της χώρας να νομοθετεί (να εκδίδει Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου), μιας και η Βουλή διαλύθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου, προκειμένου να διεξαχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου, οι οποίες ωστόσο θα αναβληθούν.

Τις προηγούμενες ημέρες, η Βόρεια Μακεδονία προχώρησε στο κλείσιμο των συνόρων της με όλες τις όμορες χώρες (Σερβία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Αλβανία, Κόσοβο) για τους αλλοδαπούς πολίτες, ενώ κλειστά είναι στη χώρα όλα τα σχολεία και πανεπιστήμια, εστιατόρια, καφετέριες και εμπορικά μέτρα. Απαγορεύονται επίσης όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές συναθροίσεις.

Όπως ανέφερε ο Στέβο Πεντάροφσκι, η ισχύς των παραπάνω αυστηρών μέτρων πρακτικά σημαίνει ότι η Βόρεια Μακεδονία έχει τεθεί εδώ και ημέρες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στην Βόρεια Μακεδονία έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού.

Ο πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας Όλιβερ Σπάσοφσκι ανέφερε σήμερα ότι όσοι εξέρχονται από τη χώρα θα πρέπει να υπογράφουν δήλωση πως δεν θα μπορούν να επιστρέφουν σε αυτήν στους επόμενους τρεις μήνες.

Χθες, οι αρχηγοί των μεγαλύτερων κομμάτων της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισαν ομόφωνα την αναβολή των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη χώρα που προγραμματιζόταν για τις 12 Απριλίου, καθώς όπως εκτίμησαν, λόγω της κατάστασης με την επιδημία του κορονοϊού δεν υφίστανται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή τους.