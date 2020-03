Κοινωνία

Διάρρηξη σε φαρμακείο (εικόνες)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η ιδιοκτήτρια του φαρμακείου.

Διαρρήκτες εισέβαλαν σε φαρμακείο τα ξημερώματα στην οδό Δαβάκη στην Καλλιθέα.

Οι δράστες κατάφεραν να σηκώσουν το ρολό του καταστήματος και να μπουν μέσα.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του φαρμακείου που μίλησε στον ΑΝΤ1, το ρολό έχει αχρηστευτεί και δεν μπορούν να μπουν στο κατάστημα, προκειμένου να δουν τι έκλεψαν οι διαρρήκτες.

