Οικονομία

Παπαθανάσης: Τα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωμένα να ανοίξουν την Κυριακή

Ευκαιρία λόγω της κατάστασης τα σούπερ μάρκετ να κάνουν προσλήψεις και να καλυφθούν οι περισσότερες ώρες λειτουργίας, ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης .



Υποχρεούνται από την πολιτεία οι αλυσίδες λιανικής να ανοίξουν την Κυριακή τόνισε, μιλώντας στην πρωινή ενημερωτική ζώνη της ΕΡΤ, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, απαντώντας στον «αέρα» σε στέλεχος μεγάλης αλυσίδας που δήλωνε ότι δεν θα ανοίξει η εταιρία τα καταστήματά της την ερχόμενη Κυριακή.



Ο υφυπουργός σημείωσε ότι επειδή έχουν αυξηθεί πολύ οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ μπορούν να κάνουν προσλήψεις και να καλυφθούν οι περισσότερες ώρες λειτουργίας.





«Είναι ευκαιρία σε μια στιγμή που η ανεργία αυξήθηκε να στηριχθεί ο κόσμος της εργασίας», τόνισε ο ίδιος υπογραμμίζοντας ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας υπάρχει στενή εποπτεία για την τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας.