Παράξενα

Ο κορονοϊός έβγαλε δελφίνια και πάπιες στα κανάλια της Βενετίας (εικόνες)

Απίστευτες εικόνες από την ιταλική πόλη που αποτελεί την «καρδιά» του ιταλικού τουρισμού.

Πρωτοφανείς είναι οι εικόνες από τη Βενετία, που όπως και η υπόλοιπη Ιταλία, βρίσκεται σε καραντίνα.

Πρόκειται για εικόνες που παραπέμπουν στο σενάριο του «πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς ανθρώπους», αφού μία από τις πιο τουριστικές και πολύβουες περιοχές έχει αλλάξει άρδην.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και του κόσμου, τα νερά της Βενετίας άδειασαν από γόνδολες και πλέον είναι τόσο διάφανα, που φαίνονται τα ψάρια.

Και όχι μόνο, εμφανίστηκαν δελφίνια και πάπιες!

Όπως μεταδίδουν, πάντως, τα διεθνή Μέσα, έχουν περάσει πολλές δεκαετίας από τότε που οι Βενετσιάνοι κολυμπούσαν στα νερά της πόλης τους, τα οποία «ανήκουν» πλέον σε γόνδολες, βάρκες και πλοία που φέρνουν εκατομμύρια επισκέπτες στην πόλη.

Ο δήμαρχος, πάντως, της Βενετίας δήλωσε στο CNN ότι αν και τα νερά έχουν καθαρίσει στην όψη, αυτό δε σημαίνει ότι έχει βελτιωθεί και η ποιότητά τους, χωρίς να παραβλέπει ότι η καραντίνα έχει κάνει καλό στο περιβάλλον.