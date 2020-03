Τοπικά Νέα

Ζέρβας στον ΑΝΤ1: είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε την νέα παραλία (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τους πολίτες να καθίσουν σπίτι παρότρυνε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Υπηρεσία για βοήθεια στο σπίτι εγκαινίασε ο Δήμος. Σύσταση για τις λαϊκές.