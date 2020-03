Παράξενα

Ο κορονοϊός, ο δραπέτης από τις Φυλακές Δομοκού και η... καραντίνα!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μπροστά σε μια ασυνήθιστη... απόδραση φέρονται να βρέθηκαν οι υπεύθυνοι του σωφρονιστικού καταστήματος, σύμφωνα με τις φήμες.

"Αλλοδαπός κρατούμενος δεν επέστρεψε από την άδεια που είχε πάρει και κηρύχθηκε δραπέτης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους υπεύθυνους στο κατάστημα κράτησης του Δομοκού, επικοινώνησε και ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι του! Ο αλλοδαπός, ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης για κατοχή, μεταφορά, διάθεση και αγορά ναρκωτικών κατ’ εξακολούθηση, έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή την Τρίτη, καθώς έληγε η πενθήμερη άδεια που του είχε δοθεί. Όμως, δεν εμφανίστηκε και ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί που ξεκίνησαν αναζητήσεις για να τον εντοπίσουν. Και ενώ σε βάρος του κρατούμενου σχηματιζόταν δικογραφία για απόδραση, εκείνος επικοινώνησε με τους υπεύθυνους του σωφρονιστικού καταστήματος και τους ενημέρωσε ότι έχει προσβληθεί από κορονοϊό και έχει διαταχθεί ο κατ’ οίκον περιορισμός του".

Αυτό ανέφεραν δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης τα οποία αναμετέδωσαν ενημερωτικοί ιστότοποι.

Ωστόσο, επισήμως απο τις αρμόδιες Αρχές η 'είδηση" διαψεύδεται, με τις αναφορές να λένε ότι όντως υπήρξε απόδραση, λόγω μη επιστροφής κρατούμενου απο άδεια, όμως ουδέποτε υπήρξε τηλεφώνημα για τα περί... κορονοϊού και της καραντίνας.