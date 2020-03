Πολιτική

Κορονοϊός: Μήνυμα αισιοδοξίας της Σακελλαροπούλου προς Ματαρέλα

Τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ιταλό ομόλογό της...

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επικοινώνησε σήμερα τηλεφωνικά με τον Ιταλό ομόλογο της Σέρτζιο Ματαρέλα, προκειμένου να του μεταφέρει την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού και της ίδιας προσωπικά προς τον δοκιμαζόμενο ιταλικό λαό. Εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων και τον θαυμασμό της για την υπεύθυνη στάση των ιταλών πολιτών ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας. Έστειλε όμως παράλληλα κι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για τη δοκιμαζόμενη Ιταλία, ευχόμενη στον κ. Ματαρέλα, «andra tutto bene». Ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας ευχαρίστησε θερμά την κυρία Πρόεδρο για την ειλικρινή έκφραση συμπαράστασης εκ μέρους της και εξέφρασε την ελπίδα να αντιμετωπισθεί σύντομα και με επιτυχία η πανδημία που δεν γνωρίζει σύνορα και έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής όλων των ανθρώπων. Ευχήθηκε επίσης η εμπειρία της Ιταλίας να βοηθήσει τις άλλες χώρες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα και με λιγότερα θύματα την πανδημία, επισημαίνοντας ότι τα αυστηρά μέτρα προστασίας είναι εντελώς απαραίτητα για να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού. Η κυρία Σακελλαροπούλου ευχαρίστησε τον Ιταλό ομόλογο της για τα συγχαρητήρια και τις ευχές που της απέστειλε για την ανάληψη των καθηκόντων της, εκφράζοντας την επιθυμία η άριστη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, που συνδέονται με πολύ δυνατές σχέσεις φιλίας, να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον.