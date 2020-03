Υγεία - Περιβάλλον

ΓΙΩΤΗΣ: Δωρεά 20 αναπνευστήρων στο Υπουργείο Υγείας

Έμπρακτη στήριξη από την εταιρεία στο ΕΣΥ και των αγώνα ιατρών και νοσηλευτών κατά της πανδημίας.

«Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε., τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες που βιώνει η χώρα μας, με αίσθημα ευθύνης προβαίνει στη δωρεά προς το Υπουργείο Υγείας 20 σύγχρονων αναπνευστήρων για την επάνδρωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων της Ελλάδας, στηρίζοντας το δύσκολο έργο των υγειονομικών αρχών στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού», αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας.