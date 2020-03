Πολιτική

Χαρδαλιάς: Να αναδείξουμε το φιλότιμο που μας διακρίνει ως Έλληνες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κατά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, ζήτησε αυστηρή πειθαρχία και προσήλωση στις οδηγίες.

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα 23/3, αναστέλλεται η λειτουργία των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας έως το τέλος Απριλίου, με την υποχρέωση να λειτουργεί τουλάχιστον ένα ξενοδοχείο ανά πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας και τρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε κατά την τακτική ενημέρωση για την πανδημία του κορονοϊού, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Μιλώντας αμέσως μετά τον λοιμωξιολόγο και εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε πως ειδική μέριμνα θα υπάρξει για τα ξενοδοχεία των νομών Θράκης, αλλά και των νησιών μας, που φιλοξενούν ενισχυτικές δυνάμεις της χώρας και της ΕΕ. Ποια ξενοδοχεία θα παραμείνουν ανοικτά θα αποφασίσουν οι σύλλογοι των ξενοδόχων, διευκρίνισε περαιτέρω ο κ. Χαρδιαλιάς

Υπενθύμισε πως όσοι Έλληνες επιστρέφουν στη χώρα είναι υποχρεωτική η 14ήμερη απομόνωσή τους και τόνισε πως από αύριο η επιτήρηση του μέτρου θα είναι αυστηρή σε όλη τη χώρα.

Επανέλαβε την αυστηρή σύσταση πως οι πολίτες πρέπει να παραμένουν στην κατοικία τους και ότι η κυκλοφορία εκτός οικίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο.

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε πως ο περιορισμός της εξάπλωσης του κορονοϊού αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας και στο πλαίσιο αυτό «συνεχίζουμε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, με γνώμονα το καλύτερο για όλους μας».

Επεσήμανε ότι αυτό που προέχει είναι η πειθαρχία και η προσήλωση στις οδηγίες και να αναδείξουμε το φιλότιμο που έχουμε ως λαός, που στην πορεία της Ιστορίας μας έκανε να ξεχωρίζουμε, για να εμποδίσουμε την εξάπλωση της νόσου.