Υγεία - Περιβάλλον

Κοντοζαμάνης στον ΑΝΤ1: δεν θα γίνουμε Ιταλία, αρκεί να τηρήσουμε πιο πιστά τα μέτρα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Υφυπ. Υγείας δηλώνει ότι θα υπάρξει παραγωγή από ελληνικές εταιρείες του φαρμάκου που φέρεται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Τι λέει για τα μέτρα προστασίας των επαγγελματιών υγείας.