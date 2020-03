Υγεία - Περιβάλλον

Αγώνας δρόμου από τους επιστήμονες για το αντίδοτο στον κορονοϊό (βίντεο)

Ομάδες ερευνητών και γιατροί σε διάφορες χώρες του κόσμου δοκιμάζουν εμβόλια, φάρμακα και κοκτέιλ σκευασμάτων κατά της επιδημίας.