Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Άδεια και σε γονείς που τα παιδιά τους δεν πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό (βίντεο)

Έκκληση στους πολίτες να μην πηγαίνουν σε χωριά έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών. Τι θα γίνει με τις παρελάσεις και την κατάθεση στεφάνων την 25η Μαρτίου. Τι ισχύει για τις συναλλαγές στο Δημόσιο.

Έκκληση να πειθαρχήσουμε όλοι στα μέτρα έκανε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος μέσω της εκπομπής του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" και κάλεσε τους πολίτες να μην πηγαίνουν στα χωριά τους γιατί κάνουν "μεγαλύτερο κακό", όπως είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι δεν θα γίνουν παρελάσεις την 25η Μαρτίου, αλλά ούτε και καταθέσεις στεφάνων, παρά μόνο στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό χωρίς την παρουσία κόσμου.

Αποκάλυψε ακόμα ότι η άδεια ειδικού σκοπού στο Δημόσιο θα παραταθεί αν παραμείνουν τα σχολεία κλειστά, σημειώνοντας ότι η άδεια θα παρατείνεται αυτομάτως εφόσον παραταθούν τα μέτρα και τα σχολεία συνεχίσουν να είναι κλειστά.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών έκανε γνωστό ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου άδεια ειδικού σκοπού θα δικαιούνται άδεια ένας από τους δυο γονείς, εφόσον υπάρχει παιδί κάτω των 15 ετών, ανεξάρτητα εάν είναι γραμμένο σε παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό.

Σημείωσε ακόμα ότι οι συναλλαγές με το Δημόσιο γίνονται εξ αποστάσεως. "Οι πολίτες πρέπει να έρχονται σε τηλεφωνική ή διαδικτυακή επικοινωνία με τις υπηρεσίες και μόνο αν είναι απολύτως ανάγκη θα υπάρχει συνάντηση με ραντεβού", ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος και πρόσθεσε ότι είναι ανοικτά ?όλα τα ενδεχόμενα για αυστηρότερα μέτρα.

Τέλος, σχετικά με τις έγκυες γυναίκες οι οποίες δεν ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων ανέφερε ότοι αυτή είναι η οδηγία από την αρμόδια επιτροπή υπό την κ. Τσιόδρα.