Κοινωνία

Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι οδηγοί φορτηγών που ήταν εγκλωβισμένοι στο Ιράκ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια των οδηγών μεταφορέων που είχαν εγκλωβιστεί στα σύνορα Ιράκ - Τουρκίας.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή και των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, οι 13 οδηγοί μεταφορείς, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στα σύνορα Ιράκ - Τουρκίας, επιστρέφουν στην Ελλάδα με ειδική πτήση charter, ναυλωμένη από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η πτήση πραγματοποιείται παρά την απαγόρευση πτήσεων που υφίσταται στο Ιράκ λόγω του κορονοϊού και χάριν των άοκνων προσπαθειών όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Λαμβάνει έτσι τέλος η επί 25 ημέρες ταλαιπωρία των Ελλήνων οδηγών, οι οποίοι επέδειξαν, καθ' όλη τη διάρκεια της περιπέτειας αυτής, ιδιαίτερη υπομονή, κουράγιο και κατανόηση.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και προσωπικά ο υπουργός Κώστας Καραμανλής, βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στην Τουρκία και στο Ιράκ, προκειμένου να βρεθεί λύση στη δύσκολη αυτή κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι οδηγοί μεταφορείς.

Επίσης, έχουν γίνει ενέργειες για να τους παρασχεθεί κάθε δυνατή αρωγή, ώστε να αντιμετωπίσουν την μεγάλη οικονομική ζημία που υφίστανται, καθόσον υποχρεώθηκαν να αφήσουν για άγνωστο χρονικό διάστημα, τα φορτηγά τους στο Ερμπίλ του Ιράκ.